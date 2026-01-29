お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が、28日放送のTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時30分）に出演。同日放送の同局系バラエティー「水曜日のダウンタウン」の終了間際に挑戦した「放送中に成功させれば100万円紙飛行機×高飛び込みキャッチ」の結末を報告した。「水ダウ」では、高野が10メートルの高飛び台からの飛び込みに挑む「高飛びリベンジ」を2週連続で放送。21日は生放送、28日は生放送直後に収録