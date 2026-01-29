プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が29日、自身のインスタグラムで今年のスローガンを発表しました。今年のスローガンは責任感を持たせるという意味で、新選手会長となる清宮幸太郎選手に決めてもらったそう。「DOMIれ！」と発表されました。清宮選手は昨シーズンを戦う中で、新庄監督の“圧倒”という言葉が印象に残っていたそう。これに関連した言葉を探している中で支配するという意味を持つ「dominate」にひかれ、スローガンと