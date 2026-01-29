中国工業情報化部が1月28日に発表した「2025年通信業統計公報」によると、中国の電気通信業務収入は前年比0．7%増加し、通信業の産業構造は持続的に適正化され、5Gやギガビットなどの新型情報インフラ建設が加速して進められたとのことです。速報値によると、2025年の電気通信業務収入は前年比0．7%増の1兆7500億元（約38兆5000億円）に達したとのことです。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、データセンターなどの新興業