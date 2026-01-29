中国で犯罪組織「明（ミン）家」の幹部ら11人の死刑が執行された。中国国営の中央テレビ（CCTV）が29日に報じた。報道によると、明家は「明」の一族が率いる組織で、2015年以降、中国・雲南省と隣接するミャンマーのシャン州コーカン地区を拠点に特殊詐欺や賭博場の運営などを行い、関連した資金は100億元（約2200億円）に上るとされる。別の犯罪グループと結託して行った詐欺をめぐり、逃亡した人らを襲うなどして14人が死亡、複