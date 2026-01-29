TCL JAPAN ELECTRONICSは2月10日、日本の住宅事情に合わせたコンパクト設計の洗濯専用ドラム式洗濯機「TW-DV7A」を、全国の家電量販店、ECサイトなどで発売する。TW-DV7A同製品は、マンションなどの限られたスペースにも設置しやすいスリムな筐体ながら、しわケアや消臭コースなど日常の洗濯を快適にする多彩な機能を搭載したドラム式洗濯機。直感的なダイヤル操作が可能で、初めてドラム式を扱う層にも配慮している。普段着、デリ