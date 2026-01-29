元東京地検特捜部副部長で元衆院議員の若狭勝弁護士が29日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。「皮膚科の権威」と言われている教授が性風俗などの接待を受け、収賄容疑で逮捕された事件について、発覚の端緒について「まれ」と称した。若狭弁護士によると、「私も贈収賄事件ってかなりやっていますけど、今回のように（接待をした側が）訴えるというのはまれなこと。普通は賄賂を送った側は内緒にしているからき