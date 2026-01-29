気象庁は29日午後、東京の雪に関する最新情報を発表した。東京地方では、29日夜遅くにかけて雪や雨が降り、積雪となる所がある見込みだという。気象庁は降雪による交通障害や路面の凍結に留意するよう注意を呼びかけた。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方の上空約5500メートルに氷点下33度以下の強い寒気が流れ込んでおり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となっているという。上空の強い寒気や気圧