全日本ぎょうざ祭り実行委員会は2月21日〜23日、「全日本ぎょうざ祭り2026春」を、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)で開催する。時間は10:00〜17:00(最終入場は16:30)。全日本ぎょうざ祭り2026春期間中は、北海道の「ぎょうざの宝永」、東京・秋葉原の超人気店「百年本舗 秋葉原総本店」、横浜中華街の名店「王府井 〜ワンフーチン〜」、静岡の「浜松ぎょうざのお宮さん」、鶏皮餃子の「餃子マルシェ」など、バラエティ豊かな餃