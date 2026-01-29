ハリー・ウィンストン・ジャパンは3月17日、ハリー・ウィンストン阪急梅田店のリニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」のローズゴールドモデルを先行発売する。リリークラスター・ミニ・ペンダント『リリークラスター』コレクションは、1940年代のアーカイブスケッチに着想を受けて誕生した。ユリのしなやかなラインをダイヤモンドで描き出し、リング、ペンダント、ネックレス、イヤリングなどをラ