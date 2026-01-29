巨人の育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が２９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い居残りでノックを受けた。他の選手が引き揚げ始め、静かになったジャイアンツ球場で「あと５本お願いします」と、若武者の声が響いた。４本目まではさばいたが、最後の１本が終わらない。何度も一からやり直し、やっとの思いで５本目をきっちり終えると右手を突き上げ「練習好きなんで、満足するまでっていうのは毎日目標でや