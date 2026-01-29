全日本ぎょうざ祭り実行委員会は3月27日〜29日、「全日本ぎょうざ祭り in 静岡」を、静岡県静岡市「グランシップ広場」で開催する。時間は11:00〜17:00(最終入場時間は16:30)。全日本ぎょうざ祭り in 静岡同イベントは、日本最大級の餃子イベント「全日本ぎょうざ祭り」の県外開催の第2弾。宇都宮や浜松といったメジャーエリアだけでなく、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も販売する。宝永餃子(北海道)お