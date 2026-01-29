大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、1月29日の放送に日本大学工学部工学研究所長・土木工学科教授の岩城一郎が出演した。昨年12月に著書『日本のインフラ危機』を発売した岩城が、現在の日本のインフラが抱える問題を語った。 大竹まこと「（岩城一郎・著『日本のインフラ危機』の）帯には“「老朽化」という今そこにある現