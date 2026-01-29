Ｊ１清水エスパルスは２９日、清水銀行静岡支店で「遺贈協定締結式」を行った。締結式には、清水エスパルスの山室晋也社長と、清水銀行の岩山靖宏取締役頭取が出席した。遺贈とは、被相続人が遺言によって、財産の全部または一部を民間の非営利団体や地方公共団体などに無償で譲渡することを指す。清水銀行によると、今回のようにプロスポーツクラブを運営する会社と金融機関が遺贈に関する協定を結ぶのは、全国的にも「あまり