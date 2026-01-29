グローバルステイズは2026年6月、山梨県富士河口湖町に全棟プライベートサウナと露天風呂を備えた宿泊施設を開業する。2月1日より予約受付を開始する。奥河口湖 景雅からの眺望オープンする施設は、1日2組限定のラグジュアリーヴィラ「奥河口湖 景雅」と、全6棟のリトリート施設「湖畔の隠れ家 totonoco」。富士山麓の静寂なロケーションで、完全プライベートな「ととのう」体験を提供する。「奥河口湖 景雅」は、湖畔に佇むヴィラ