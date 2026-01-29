桜島フェリーを運航する鹿児島市船舶局と鹿児島海上保安部が合同で、不審者への対応訓練を行いました。 訓練には、鹿児島海上保安部と桜島フェリーの乗組員ら合わせておよそ60人が参加しました。 船内に不審者がいた想定で、海保の担当者がフェリーの乗組員に不審者への声のかけ方や、さすまたの使い方などを指導しました。 （レポーター）「こちらは車を載せるエリアです。訓練はフェリー