ため池活用の太陽光発電 香川県丸亀市は、ため池を活用した太陽光発電に関する条例を3月議会での制定を目指しています。ため池に特化した条例は全国で初めてだということです。 丸亀市は市内のため池を活用した「太陽光発電」事業に関して、施設の適正な設置や管理について必要な事項を定める条例の素案を公表しました。 市議会に示した素案では、総出力10kW以上の事業を対象に、市との事前協議や地域住民への説明