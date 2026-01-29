新見市が所有する温泉施設「新見千屋温泉いぶきの里」1月14日 国の基準値を超えるレジオネラ菌が検出され、営業を休止していた新見市の温泉施設が、29日営業を再開しました。 新見市が所有する温泉施設「新見千屋温泉いぶきの里」では2025年9月の水質検査で、男性露天風呂や男女のシャワーなどから基準値を超えるレジオネラ菌が検出されました。 2025年10月に保健所から営業自粛を促す「注意指導」を受けまし