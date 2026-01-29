２９日の東京株式市場は、衆院選の序盤の情勢報道や円高の一服が売り方の買い戻しを誘った。今期の業績予想を上方修正したアドバンテスト＜6857＞が急伸し、日経平均株価を押し上げた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１６円８９銭高の５万３３７５円６０銭と小幅に３日続伸。プライム市場の売買高概算は２５億３８３万株、売買代金概算は７兆６４３６億円。値上がり銘柄数は７６３、対して値下がり銘柄数は７７７、変わ