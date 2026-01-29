◇UEFAチャンピオンズ・リーグリーグフェーズ 第8節ベンフィカ4-2レアル・マドリード(日本時間29日、ポルトガル)UEFAチャンピオンズリーグ(CL)のリーグフェーズ最終節の第8節が行われ、スペインリーグのレアル・マドリードが2-4で敗れました。第7節終了時点で3位だったレアル・マドリードはこの日、29位のベンフィカ(ポルトガル)と対戦。前半30分、右からのクロスにエムバペ選手が頭で決め先制しますが、36分に追いつかれると