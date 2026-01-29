世相や生活のひとコマをユーモアをまじえて詠む「川柳」のコンクール。物価高やコメ不足などを嘆いた優秀100句が発表されました。『千円で お釣りが来ない ランチ時』『子は就活 妻は推し活 俺カツカツ』39回目となった川柳コンクールの100選では、「物価高」を絡めた句が目立ちました。去年の流行語大賞にもなった…高市総理（去年10月）「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」初の女性総理誕生につな