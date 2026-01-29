ボクシング 井岡一翔(36)が1月27日、Instagramを更新。恵美夫人の誕生日を家族で祝う様子を公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 井岡が「恵美がこの世界に生まれてきてくれた奇跡と、こうして新しい歳を迎えられることに心から感謝する日です。」というコメントと共に投稿したのは、家族写真と夫人とのツーショット。家族写真