杉村倉庫 [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の10.7億円に伸び、通期計画の13.5億円に対する進捗率は79.3％に達し、5年平均の72.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.3％減の2.8億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績であ