ユアテック [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.4％増の124億円に伸び、通期計画の175億円に対する進捗率は5年平均の50.5％を上回る70.9％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.1％減の50.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績であ