ＦＰＧ [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比21.5％減の62.4億円に減り、通期計画の306億円に対する進捗率は20.4％にとどまり、5年平均の28.2％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の27.5％→42.4％に急上昇した。 株探ニュース