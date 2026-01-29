ヒロセ通商 [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.3％減の18億円に減った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の6.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の24.1％→27.1％に上昇した。 株探ニュース