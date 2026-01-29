グローバルステイズはこのほど、山梨県南都留郡にオープンする「プライベートリゾート QUUGA」のティザーサイトを公開した。「プライベートリゾート QUUGA」同施設は、"「QUALITY×優雅」--時を忘れる空間へようこそ。"をコンセプトに、富士山と河口湖が望める場に立地する全5室のプライベートリゾート。眺望イメージ客室は、個別にプライベートサウナが完備された「スーペリア サウナ付き」、部屋の広さと贅沢感が程よく楽しめる