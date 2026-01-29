優は1月23日、同社が運営する「粗大ゴミ回収サービス」にて実施した「引っ越し時の準備と不用品処分」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は同月、過去に引っ越しを経験した全国の男女500人を対象に行われた。引っ越しの際、引っ越し準備(荷造り・不用品処分)はどれくらい前から始めましたか?まず、引っ越し準備をどの程度前から始めたかを尋ねたところ、最も多かったのは「1か月前」で全体の31.0%を占めた。次いで「2〜