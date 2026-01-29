mozo ワンダーシティでは2月6日〜8日、地産地消をテーマにしたオリジナルマカロンの配布イベントを開催する。オリジナルマカロン同イベントは、地元の自然素材を活かした特別なスイーツ体験を通して、"食べることが、地域の自然を支える行為につながる"という気付きを提供する事を目的としている。マカロンは、フレンチシェフの技術を軸に、豊田市の抹茶や蜂蜜、根羽村の森で育った杉・檜を蒸留した木々など、地元由来の素材を使用