山田水産は、日本料理店「日本橋ゆかり」三代目の野永喜三夫氏が監修した冷凍の「山田のうなぎ棒寿司」を公式オンラインショップで発売した。老舗「日本橋ゆかり」が監修した同商品は、無薬養鰻で育てた自慢のうなぎを使用し、蒲焼の旨みを最大限に引き出した棒寿司。酢飯には岩下の新生姜と大葉を混ぜ込み、濃厚なうなぎに爽やかな余韻を添えている。「山田のうなぎ棒寿司」調理例冷凍のままレンジで温めるだけで食べられる一本仕