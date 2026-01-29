プロ野球・広島は29日、フレディ・ターノック投手の入団会見を行いました。27歳のターノック投手は、193センチの大型右腕です。昨季はMLB・マーリンズで5試合にリリーフ登板し、防御率2.45をマーク。2022年のメジャーデビュー以降は通算11試合に登板し防御率3.97をマークしました。「非常にワクワクしていますし、自分にとって日本で野球をすることは初めてなので、この新たな経験にワクワクしています」と目を輝かせるターノック