お笑い芸人・永野が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅ「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」で、昨年大みそかに放送された「ＮＨＫ紅白歌合戦」について「１週間で１４回見た」中で最も印象に残ったシーンをあげた。年末年始の話題となり、永野は録画した紅白歌合戦を「１週間で１４回フルで見た」といい、その中で「ちゃんみな、良かった」「Ｖａｕｎｄｙもすごかった」「ちゃんと参加してて、若くていいのが来たなって思った」と振り