NISHIKIYAグループは、これまで結婚式専用だった「セント・パトリック教会」を、企業イベントや地域文化活動に活用できるレンタルスペースとして開放した。ライトアップされた「セント・パトリック教会」同社は、岡山・倉敷で式場を5カ所展開している。「セント・パトリック教会」は、岡山市中区に位置しており、18世紀のステンドグラスが印象的な英国ゴシック様式の独立型大聖堂。英国ジョージアンスタイルの披露宴会場も併設して