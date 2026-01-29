NITE＝製品評価技術基盤機構が、火が服に燃え移る「着衣着火」による火災について注意を呼びかけました。寒いこの時期、「もふもふ」の厚着により、危険性が高まると指摘しています。厳しい寒さが続く日本列島。いま注意が必要なのが、コンロなどの火が衣服に燃え移る「着衣着火」です。これは、NITEが公開した実験映像。セーターに火を近づけると、炎はわずか5秒ほどで服の全体に広がります。これは「表面フラッシュ現象」と呼ば