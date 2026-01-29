記者会見するカクワカ広島の瀬戸真由さん（右）ら＝29日午前、広島市中区国会議員に核廃絶を働きかける「核政策を知りたい広島若者有権者の会」（カクワカ広島）は29日、広島に関係する衆院選候補者に核政策を聞いたアンケート結果を発表した。29人中17人が回答し、うち16人が非核三原則を「堅持すべきだ」とした。高市政権が三原則の見直しを検討していることを受け、初めて質問項目に盛り込んだ。広島1区の無所属産原稔文氏