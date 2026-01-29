阪神はJERAセ・リーグ公式戦2026の入場券発売日程を発表した。甲子園で開催されるJERAセ・リーグ公式戦2026、日本生命セ・パ交流戦の入場券は、2月25日正午よりインターネットで、2月27日午前10時より各店舗にて発売される。また、今シーズンよりラッキーセブンのジェット風船演出を再開する。京セラドーム大阪で開催される試合のチケットは、2月19日の正午よりインターネットで、2月21日の午前10時より店舗にて発売する。