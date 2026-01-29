4Uは1月22日、「片付け・整理整頓時の心理的負担や不用品処分に対する意識」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は1月、全国の男女500人を対象に、インターネットで実施した。片付けの中で、最も疲れると感じるのはどの場面ですか片付けや整理整頓をする際、疲れを感じることはあるか尋ねたところ、91.6%が「とても感じる」「少し感じる」と回答した。最も疲れる場面は、「物が多すぎて手をつけられない時」(36.8%)で