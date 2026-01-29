コスモライフは1月22日、「産後ママの暮らし」に関するアンケートの結果を発表した。同調査は2025年6月25日〜7月2日、産後1年未満で20〜40歳の女性926人を対象に、インターネットで実施した。1日に自分のためだけに使える時間/自分の時間を十分に取れていますか1日に自由に使える時間について尋ねたところ、57.9%が「1時間未満」と答えた。その時間を、十分に取れていると感じているか聞くと、46.7%が「取れていない」と答え、十分