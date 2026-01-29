メタ心理學研究所は、オンライン講座「日本版 PayPal マフィア養成講座」を開始した。日本版 PayPal マフィア養成講座同講座では、創造性や意思決定に直結する「状態(State)」を扱う状態工学と、手順に依存しない非線形思考を軸に、個人やチームのパフォーマンスを構造的に高めるためのトレーニングを実施する。米国西海岸で顕著に見られた"共同認知(チームでの高密度な発想連鎖)"を、精神論ではなく再現可能な技術体系として扱う