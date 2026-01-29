全日本ぎょうざ祭り実行委員会は3月20日〜22日、「第2回 全日本ぎょうざ祭り in 新潟」を、万代島多目的広場 大かまで開催する。時間は10:00〜17:00。全国各地の餃子が大集結2025年の初開催での好評を受け、今年も全国各地から個性豊かな餃子が一堂に集結する。宇都宮や浜松などのメジャーエリアに加え、ご当地食材を使った焼き、揚げ、水餃子などの多彩なメニューを提供する。焼き、揚げ、水餃子などの多彩な餃子が登場会場には餃