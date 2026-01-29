2026年の日本のNetflix新作配信タイトルを紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」が、1月27日開催。アニメ新作から8作品が紹介された。【動画】2026年Netflix注目作品ラインナップ映像Netflixコンテンツ部門アニメ担当の山野裕史は、「アニメは、世界中で最も多くの人に愛されるジャンルです。世界のNetflixメンバーの2人に1人がアニメを楽しんでいます」と話し、2026年の注目作を紹介した。まずは、7月よりNet