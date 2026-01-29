昨季は阪神で６勝をあげ、今季はＤｅＮＡに移籍したジョン・デュプランティエ投手のチーム合流が、２月１日のキャンプインに間に合わないことが２９日分かった。球団は「当初の想定よりもパスポートおよびビザの受け取りが遅れたため」としている。当初は初日から１軍キャンプ参加の予定だったが、キャンプイン後の合流となる。