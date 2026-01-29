【モデルプレス＝2026/01/29】演歌歌手の杜このみが1月28日、自身のInstagramを更新。夫で大相撲の力士・高安とのショットを公開し、話題になっている。【写真】36歳美人演歌歌手「身長差が素敵」力士夫と頭1つ分大きさが違う夫婦ショット◆杜このみ、夫・高安との結婚記念日ショット公開杜は「少し早めの結婚記念日お祝いに連れて行ってくれました」と花束を持った密着ショットを公開。「毎年記念日を大切にしてくれる夫に感謝し