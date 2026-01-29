楽天は２９日、新外国人選手のロアンシー・コントレラス投手が羽田空港に来日したことを発表した。コントレラスは球団を通じて「やっと日本に来れてうれしいです。長時間の移動で疲れましたが、日本にいることに興奮しています。早く、チームのみんなに会えることを楽しみにしています」とのコメントを寄せた。コントレラスはドミニカ共和国出身。右投右打で身長１８５センチ、体重９２キロ。１６年にヤンキースでプロ入りし