ゆとりくんが2月5日、1st EP『KINGDAMN』(読み：キングデーム)を配信リリースすることが発表となった。これに伴ってジャケット写真と収録詳細も公開された。“初期衝動の王”という意味が込められた『KINGDAMN』は、その衝動に正直であり続けるために鳴らされた一作だ。ストリートで培われたリアルな感覚とスピリチュアルな視点を、ヒップホップを軸に融合。社会の中で過ごすうえで生まれる葛藤や内面との対話を様々な表現で描き出