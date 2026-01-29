巨人は２９日、ニューエラ製の「２０２６プラクティスキャップ」と「アドベンチャーハット」を、２月１日から「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームおよびキャンプ地の宮崎、那覇の公式グッズショップで発売すると発表した。プラクティスキャップは、監督やコーチ、選手らが春季キャンプ以降の練習の際に着用する。アドベンチャーハットは洗練されたデザインが特徴で、観戦時や過酷な場所でも適応する機能を両立さ