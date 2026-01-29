1万2000本のチューリップと早春の花でひと足早い春の訪れをあらわした企画展が、砺波市で始まりました。砺波市中村のチューリップ四季彩館で始まった春を呼ぶチューリップ展は、今回が40回目です。節目を記念して例年より2000本多い40品種1万2000本のチューリップが飾られました。展示初日のきょうは、砺波市庄川町の認定こども園の園児がミニSLに乗って、春の気配を楽しんでいました。会場では、4月22日