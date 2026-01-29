第58回ミス日本コンテストでグランプリに輝いた、アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（21）が29日、自身のXを更新。コンテストまで断酒していたことを明かし、解禁する姿を披露した。「コンテストまで、しばらく断酒していました。解禁です」とつづり、絶妙な表情でグラスを持つ姿を公開した。これに父・健氏も反応。絵子さんの投稿を引用し、「おっ、飲み始めましたか！！！ワシも今晩から飲むかぁ」とコメン