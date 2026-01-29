歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、都内で自身が監督を務めた「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI月光ずっとこの光につながっていたんだ」（2月6日公開）完成披露上映会に登壇した。2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落とし公演として開催したフリーライブ「Great Freedom」の映像作品。本編後のスペシャルトラックには、93年に発表したアルバム「Calling」収録曲の「Moon」の弾き語り映像を収録。同作のた