’25年の大晦日、「第76回NHK紅白歌合戦」に3年ぶりに出場して話題になったKing ＆ Prince。2026年も7thアルバム『STARRING』を引っ提げて、1月17日から福岡・大阪・東京・愛知を巡る4大ドームツアー「King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING」が幕を開けた。前作から1年ぶりとなる最新アルバム『STARRING』は、映画をテーマに制作した1枚。SNSで振り動画がバズったリード曲「Theater」をはじめ、ディズニーとのコラボで話題に