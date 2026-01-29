プロ野球・DeNAは29日、佐野誓耶氏とコーチ契約を結ぶことを発表しました。佐野氏は筒香嘉智選手と横浜高校時代の同級生。高校卒業後は、明治学院大学へ進み、独立リーグ・四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツでプレーしました。2020年から2022年の2年間はMLB・レイズでアシスタントとして活動していました。佐野氏が就くコーチポジションは、野手コーディネーター補佐兼プロフェッショナルデベロップメントコーチ